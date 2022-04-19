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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 19 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

8.30 — 17.00 - пер. Арктический, 10, 6.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Радищева, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Седова, 20, 22, 24; ул. Полярные Зори, 1, 3;

11.00 — 15.00 - ул. Александра Невского, 80.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Морская, 11; ул. Капитана Буркова, 33; ул. Инженерная, 6.

От электроснабжения:

0.01 — 7.00 – просп. Ленина, 102, 104; ул. Карла Либкнехта, 12, 18, 22, 8; ул. Папанина, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29; ул. Челюскинцев, 21в, 25, 25а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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