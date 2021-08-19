Плановые отключения в Мурманске на 19 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 августа.

Опрессовка тепловой сети:

с 8.00 17 августа до 24.00 23 августа - опрессовка теплосети ПАО «МТЭЦ» −332 дома.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Морская, 7, 9.

От холодного и горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Трудовых резервов, 11, 13.

От холодного водоснабжения:

8.30 — 23.00 - ул. Книповича, 21, 21а, 23, 23а;

9.00 — 20.00 - ул. Крупской, 6, 8, 10, 12, 14, 30, 32, 34. 36, 38.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.