Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 18 февраля до 16.00 19 февраля - ул. Капитана Копытова, 4, 6, 7;

с 9.00 19 февраля до 16.00 20 февраля - ул. Капитана Копытова, 8, 16;

с 14.00 17 февраля до выполнения работ 20 февраля - ул. Полярный Круг, 2, 3.

От холодного водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Спортивная, 9, 11, 13, 14, 16; переулок Хибинский, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Генерала Щербакова, 18, 20, 22; пр-т. Капитана Тарана, 2, 3; просп. Ленина, 79, 81, 83, 85, 92; ул. Адмирала Лобова, 11, 19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.