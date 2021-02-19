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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 18 февраля до 16.00 19 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 21, 23, 30, 32.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.59 –Нижнеростинское шоссе, 1, 28; пер. Портовый, 2.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Шмидта, 31/1; ул. Комунны, 20;

9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 3, 5; пр-д. Капитана Тарана, 10, 12, 13; ул. Воровского, 13, 15; просп.Героев-североморцев, 76 корп. 1.

От электроснабжения:

10.00 – 17.00 - ул. Серафимовича, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11; ул. Фурманова, 2, 4, 7, 9, 11, 15; ул. Чапаева, 6, 10, 10а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

 

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