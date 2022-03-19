Плановые отключения в Мурманске на 19 и 21 марта

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 и 21 марта.

От горячего водоснабжения:

19 марта

с 10.00 14 мартак до 19.00 19 марта - ул. Шмидта, 45.

От электроснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Самойловой, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.