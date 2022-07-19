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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 19 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом.

От горячего водоснабжения:

с 12 июля до выполнения работ 19 июля – просп. Ленина, 22, 24, 26, 28/11.

с 9.00 19 июля до 23.59 21 июля  - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 1, 40 корп. 2, 40 корп. 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 22.00 - ул. Транспортная, 4, 6, 6а, 7, 8, 10, 12.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - Североморское шоссе (жилой район Росляково), 9;

10.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 8.

От электроснабжения:

0.00 – 7.00 - переулок Хибинский, 7, 12; ул. Шмидта, 2, 4, 4а, 6, 8.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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