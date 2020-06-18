Плановые отключения в Мурманске на 19 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 июня.

Опрессовка тепловых сетей:

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 домов;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Новое Плато» (АО «МЭС») – 32 дома;

с 16 июня до выполнения 22 июня - опрессовка тепловой сети от котельной ЦТП «Больничный городок» (АО «МЭС») – 114 домов.

Ремонт котельной:

с 9 июня до выполнения 22 июня - полная остановка котельной ТЦ «Росляково Южное» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 12 домов;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка угольной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня - полная остановка дизельной котельной (МУП «Мурманская управляющая компания») - 4 дома;

с 15 июня до выполнения 17 августа - плановый ремонт (полная остановка) котельной «Росляково-1» (АО «МЭС» «Североморская теплосеть») – 67 домов.

От горячего водоснабжения:

с 11.00 15 июня до выполнения работ 19 июня – Театральный бульвар, 8;

с 10.00 18 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Ломоносова, 6;

с 14.00 18 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Генералова, 21;

с 14.30 18 июня до выполнения работ 19 июня - ул. Капитана Копытова 28, 29, 30.

От газоснабжения:

с 19 июня до выполнения работ, ул. Молодежная (р-он. Росляково), 12;

9.30 – 16.30 – просп. Кирова, 49; ул. Новое Плато, 3; ул. Александрова 22, 24/1.

От электроснабжения:

10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 95, 99;

14.00 – 16.00 - ул. Старостина, 87.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.