Плановые отключения в Мурманске на 19 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Советская (жилой район Росляково), 1, 3, 9.
От горячего водоснабжения:
с 16.00 16 марта до 16.00 20 марта - ул. Героев Рыбачьего, 10.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 -ул. Чумбарова-Лучинского, 50.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Морская, 1, 3; ул. Капитана Буркова, 21; ул. Профсоюзов, 22; ул. Софьи Перовской, 13, 19, 21; ул. Успенского, 4; ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.