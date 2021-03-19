Плановые отключения в Мурманске на 19 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 марта.
От горячего водоснабжения:
с 11.30 16 марта до 16.00 19 марта - ул. Пушкинская, 14;
с 9.00 17 марта до 16.00 19 марта – просп. Кольский, 171, 176 корп. 1;
с 13.00 17 марта до 16.00 19 марта - ул. Капитана Орликовой, 38, 39;
9.00 — 17.00 - ул. Зои Космодемьянской, 34.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 12.00 - ул. Крупской, 42;
9.00 — 17.00 -ул. Зои Космодемьянской, 36;
9.00 — 23.00 - пр-д. Ледокольный, 21;
10.00 — 12.00 - ул. Крупской, 23, 25, 27.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 16.00 - ул. Нахимова, 29.
От газоснабжения:
9.30 — 16.30 - ул. Морская, 7; ул. Капитана Буркова, 25; ул. Софьи Перовской, 31/11, 37, 39; ул. Аскольдовцев, 26 корп.2.
От электроснабжения:
с 9.00 19 мартс до выполнения работ - ул. Свердлова, 10 корп. 3;
11.00 — 14.00 - ул. Героев Рыбачьего, 26.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.