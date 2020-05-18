Плановые отключения в Мурманске на 19 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 19 мая до выполнения работ 21 мая - ул. Зелёная, 56 корп. 1, 56 корп. 2;
9.00 – 16.00 - пер. Якорный, 3; ул. Зои Космодемьянской, 10, 12; ул. Капитана Орликовой, 34; ул. Марата, 20; ул. Шабалина, 19.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 мая до 16.00 20 мая - ул. Зелёная, 78; ул. Капитана Орликовой, 3, 4, 5, 6;
с 10.00 18 мая до 16.00 20 мая - ул. Зелёная (п. Росляково), 3;
9.00 – 12.00 - ул. Скальная, 7, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а;
9.00 – 15.00 - ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20; ул. Декабристов, 4/22; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Новосельская, 4; ул. Фрунзе, 17, 19, 21/4; ул. Халтурина, 7, 9, 11, 16;
9.00 – 17.00 – просп. Кольский, 8.
От холодного водоснабжения
8.30 – 17.00 - ул. Папанина, 3, 3 корп. 1; пр-д. Северный, 1, 3;
9.00 – 15.00 - ул. Фрунзе, 11, 17, 19, 21/4, 23/5, 25, 27, 29, 29а, 30, 30а, 31, 32/6, 33, 35, 38; ул. Халтурина, 1, 3, 4, 7, 11, 15, 16, 32, 33, 35, 44; ул. Декабристов, 4/22, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а; ул. Максима Горького, 15, 17/14; ул. Генералова, 1/13, 2/18, 3/20, 15; ул. Колхозная, 4/6; ул. Печенгская, 24, 26; ул. Владимирская, 17; ул. Новосельская, 4, 6;
9.00 – 20.00 - ул. Адмирала Лобова, 51, 53, 55, 57.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 9, 27; пер. Охотничий, 15, 19, 23, 25; ул. Самойловой, 9, 14, 18; ул. Адмирала Лобова, 46, 48; ул. Нахимова, 23; пер. Арктический, 8, 10, 14.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.