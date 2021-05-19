Плановые отключения в Мурманске на 19 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 10.30 18 мая до выполнения работ 20 мая – просп. Кольский, 114 корп. 1, 128.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 мая до 16.00 19 мая – просп. Кирова, 23, 23 коорп. 2;

с 9.00 17 мая до 13.00 21 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30; ул. Самойловой, 1;

с 9.00 19. мая до 16.00 21 мая – просп. Кирова, 15, 17, 19/24, 25;

9.00 – 16.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43, 45; ул. Фестивальная, 9, 24, 25, 30.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Новое Плато, 10, 12;

9.00 – 23.00 - переулок Русанова, 7.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова; переулок Охотничий, 25; ул. Халатина, 23; ул. Загородная, 13; ул. Пищевиков, 4, 6; ул. Сафонова, 26, 28, 30, 32/19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.