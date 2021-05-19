В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнотВ нашем регионе определены земельные участки, пригодные для вовлечения в жилищное строительство
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 19 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 10.30 18 мая до выполнения работ 20 мая – просп. Кольский, 114 корп. 1, 128.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 17 мая до 16.00 19 мая – просп. Кирова, 23, 23 коорп. 2;

с 9.00 17 мая до 13.00 21 мая  -  ул. Капитана Маклакова, 29, 30; ул. Самойловой, 1;

с 9.00 19. мая до 16.00 21 мая – просп. Кирова, 15, 17, 19/24, 25;

9.00 – 16.00 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43, 45;  ул. Фестивальная, 9, 24, 25, 30.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Новое Плато, 10, 12;

9.00 – 23.00 - переулок Русанова, 7.

От газоснабжения:

10.00 – 16.30 -  ул. Капитана Копытова; переулок Охотничий, 25; ул. Халатина, 23; ул. Загородная, 13; ул. Пищевиков, 4, 6; ул. Сафонова, 26, 28, 30, 32/19.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)14+ - кем хотят работать подростки, живущие в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПартия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
-

Последние комментарии

Гриша
19.05.21 09:17
Патриотка вы наша разговорчивая, не понимаете, что законы писаны не только для простых людей. Местные власти, депутаты тоже обязаны их соблюдать. За вас переживаю: водные процедуры решили все-таки д
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
Марина
18.05.21 19:05
Мурманчане! Может, кто знает вожатых или пионеров из бывшего лагеря от Мурманского тралового флота, который располагался в Бологовском районе Тверской области (иногда его называли Березайка или Ободо
Комментарий к новости:«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.05.21 15:08
Здравствуйте, педагоги города-героя, мурманчане! К Вам обращается ПАТРИОТКА земли Кольской Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Земляки, защитим от нападок Председателя Совета депутатов города Мурманс
Комментарий к новости:Почему собственность за рубежом пагубно сказывается на семейных узах в семьях депутатов горсовет?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области обнаружено 17 поддельных банкнот-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 19 копеек, доллар снизился на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)В числе первоочередных задач энергетиков – модернизация материально-технической базы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Принят закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика