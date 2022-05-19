Плановые отключения в Мурманске на 19 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 19 мая до 6.00 20 мая – просп. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24; ул. Декабристов, 11, 11а, 13, 20, 22, 28; ул. Марата, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 23; ул. Советская, 23, 26;

9.00 – 14.00 - ул. Бондарная, 34;

9.00 – 16.00 - ул. Александра Невского, 93;

10.00 – 12.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 16 мая до 17.00 19 мая – просп. Ленина, 7;

с 10.25 18 мая до выполнения работ 23 мая – просп. Ленина, 26;

9.00 – 17.00 - ул. Максима Горького, 17/14.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - переулок Охотничий, 25; ул. Самойловой, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.