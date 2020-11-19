Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 ноября.
От горячего водоснабжения и отопления:
9.00 – 16.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 2, 17 корп. 3,17 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
13.00 – 16.00 - ул. Шабалина, 23, 25, 27.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 23.59 - ул. Гаджиева, 2/47; просп. Героев-североморцев, 49.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Героев Рыбачьего, 4; ул. Полярные Зори, 11; ул. Зелёная, 82; ул. Миронова, 6, 8; ул. Аскольдовцев, 36, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.