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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Жуковского, 12, 16, 18, 8; ул. Набережная, 3а; ул. Нахимова, 6;

9.00 – до выполнения всех работ - ул. Радищева, 52/1, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 51, 53, 54, 55, 57. 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5; ул. Чехова, 4, 6.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 5, 6; ул. Зелёная, 80; ул. Миронова, 6, 8; ул. Аскольдовцев, 34, 36, 38.

От электроснабжения:

14.00 – 17.00 - ул. Гончарова, 14, 18, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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