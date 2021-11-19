Плановые отключения в Мурманске на 19 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 ноября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Жуковского, 12, 16, 18, 8; ул. Набережная, 3а; ул. Нахимова, 6;

9.00 – до выполнения всех работ - ул. Радищева, 52/1, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 51, 53, 54, 55, 57. 58, 59; ул. Рылеева, 2, 4, 5; ул. Чехова, 4, 6.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 5, 6; ул. Зелёная, 80; ул. Миронова, 6, 8; ул. Аскольдовцев, 34, 36, 38.

От электроснабжения:

14.00 – 17.00 - ул. Гончарова, 14, 18, 20.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.