Плановые отключения в Мурманске на 19 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Полярные Зори, 17 корп. 3, 17 корп. 4.
От горячего водоснабжения:
8.30 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 2.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 – провп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 12.00 - ул. Фестивальная, 20, 24; ул. Пригородная, 17а, 43, 45.
От электроснабжения:
9.00 – 13.00 - ул. Туристов, 11а, 23а, 29а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.