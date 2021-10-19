Плановые отключения в Мурманске на 19 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Хлобыстова, 41а.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 октября до 16.00 20 октября – просп. Кольский, 26, 28, 36; ул. Капитана Пономарева, 3.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Халатина, 16;
9.00 – 17.00 - ул. Гончарова, 14, 18, 20;
9.30 – 13.00 – просп. Героев-североморцев, 56; ул. Кирпичная, 2, 3, 6, 8, 12; ул. Александра Невского, 90, 94, 96;
с 9.00 19 октября до выполнения работ - ш. Североморское (р-н. Росляково), 7, 8, 9; ул. Школьная, (р-н. Росляково), 6; ул. Заводская (р-н. Росляково), 2; ул. Заводская, 5/5а; ул. Советская (р-н. Росляково), 1, 2, 3.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 - ул. Полухина, 14а, 14б, 14в; ул. Николаева, 9, 13; ул. Дзержинского, 6; ул. Свердлова, 26 корп. 2, 28.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.