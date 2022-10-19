Плановые отключения в Мурманске на 19 октября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 октября.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 19 октября до выполнения работ - ул. Миронова, 12;
9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 37, 46;
9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.
От горячего водоснабжения:
с 12.00 17 октября до выполнения работ 19 октября - пер. Якорный, 14.
От газоснабжения:
10.00 — 14.00 - ул. Александрова, 8; ул. Халатина, 12; ул. Чумбарова-Лучинского, 12;
10.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 28.
От электроснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 21.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.