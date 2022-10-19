Плановые отключения в Мурманске на 19 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 9.00 19 октября до выполнения работ - ул. Миронова, 12;

9.00 — 15.00 - ул. Зелёная, 37, 46;

9.00 — 16.00 – просп. Героев-североморцев, 66/19.

От горячего водоснабжения:

с 12.00 17 октября до выполнения работ 19 октября - пер. Якорный, 14.

От газоснабжения:

10.00 — 14.00 - ул. Александрова, 8; ул. Халатина, 12; ул. Чумбарова-Лучинского, 12;

10.00 — 16.00 - ул. Героев Рыбачьего, 28.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2; ул. Чумбарова-Лучинского, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.