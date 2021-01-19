Плановые отключения в Мурманске на 19 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 19 января.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 19 января до 17.00 21 января - ул. Шабалина, 39, 41.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Копытова, 25а;
9.00 – 23.59 - ул. Гагарина, 45, 47 корп. 1, 47 корп. 2.
От газоснабжения:
10.00 – 15.00 – просп. Ленина, 101.
От электроснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Капитана Пономарева, 11; ул. Ломоносова, 1/13.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.