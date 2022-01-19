Плановые отключения в Мурманске на 19 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 19 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 января до 16.00 19 января - Героев Рыбачьего, 11, 12;
с 9.00 18 января до 16.00 19 января - ул. Героев Рыбачьего, 18;
с 9.00 18 января до 17.00 20 января - ул. Шабалина, 37, 39, 41.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Баумана, 4, 6; ул. Заводская, 1; просп. Героев-североморцев, 15 корп.2; просп. Ленина, 95, 101; ул. Папанина, 34/25; ул. Хлобыстова, 14 корп.3, 14 корп.4.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.