Плановые отключения в Мурманске на 2-4 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2-4 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов;

с 28 июня до выполнения 11 июля – плановый ремонт котельной «Центральная» – 1079 домов;

с 5 июля до выполнения работ 18 июля – плановый ремонт котельной «Северная» - 464 дома.

От горячего водоснабжения:

2 и 3 июля

с 10.00 29 июня до выполнения работ 3 июля - пер. Охотничий, 21;

с 28 июня до выполнения работ 2 августа - ул. Папанина, 27.

4 июля

с 9.00 27 июня до выполнения работ 12 июля - ул. Зелёная, 80;

с 28 июня до выполнения работ 4 августа - ул. Папанина, 27;

с 9.00 04 июля до 23.59 6 июля - ул. Фадеев Ручей, 13, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 14.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 29, 33;

10.00 – 16.00 - ул. Свердлова, 40 корп. 3, 40 корп. 4;

11.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 17;

13.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 27.

От холодного водоснабжения

9.00 – 23.00 - ул. Генерала Журбы, 1, 4, 5, 6; просп. Ленина, 25, 29, 31, 31а.

От газоснабжения:

2 июля

9.00 – 16.00 - ул. Приморская (р-н. Росляково), 1;

10.00 – 13.00 - ул. Свердлова, 10 корп.1.

От электроснабжения:

с 10.00 4 июля до выполнения работ - ул. Капитана Буркова, 10;

9.00 – 19.00 - ул. Свердлова, 6 корп. 3.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.