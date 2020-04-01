Плановые отключения в Мурманске на 2 апреля

Юла Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак. Комментарий к новости: Для COVID-19 авторитетов нет

ПротивВсех А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные. Комментарий к новости: Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса