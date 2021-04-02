Плановые отключения в Мурманске на 2 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 апреля.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Кирпичная, 6, 12.

От горячего водоснабжения:

с 10.00 29 марта до 17.00 2 апреля - Театральный бульвар, 8; просп.Ленина, 62/11;

с 9.00 31 марта до 16.00 2 апреля - просп. Кольский, 160, 168; ул. Беринга, 3, 9; переулок Якорный, 2;

с 16.00 31 марта до 17.00 2 апреля - ул. Профессора Сомова, 5, 7;

с 9.00 2 апреля до выполнения работ - ул. Старостина, 97.

От газоснабжения:

10.00 – 14.00 - проспю Кольский, 41;

10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 27, 28; ул. Книповича, 35 корп. 3, 37; ул. Свердлова, 10 корп. 3; ул. Гагарина, 20, 24.

От электроснабжения:

14.00 – 15.00 – просп. Кольский, 161, 163; ул. Бондарная, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 22.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.