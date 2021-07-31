Плановые отключения в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 0.00 21 июля до 24.00 3 августа - плановый ремонт котельной «Роста» (АО «МЭС») — 114 домов;

с 27 июля до выполнения 9 августа — плановый ремонт котельной «Южная» (ПАО «МТЭЦ») — 564 дома.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 14.00 - ул. Генералова, 15; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Советская, 21;

9.00 — 14.00 - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 5, 11.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 23.59 – просп. Кольский, 149, 151, 151а, 155, 157.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.