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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 2 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 августа.

Плановый ремонт котельной:

с 20 июля до выполнения работ 2 августа – плановый ремонт котельной «Роста» - 144 дома;

с 26 июля до выполнения работ 8 августа – плановый ремонт котельной «Южная» - 591 дом;

со 2 августа до выполнения работ 15 августа — плановый ремонт ЦТП «Фестивальная» — 15 домов.

Опрессовка теплосети котельной:

со 2 августа до выполнения работ 4 августа — опрессовка тепловой сети котельной «Абрам-Мыс» — 19 домов.

Промывка теплосети:

С 3 августа до выполнения работ 5 августа — гидропневматическая промывка теплосети «Росляково Южное» — 8 домов.

От горячего водоснабжения:

с 8.00 29 июля до выполнения работ 9 августа - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Старостина, 29.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Смирнова, 16, 20, 22; ул. Прибрежная, 6, 14; ул. Гарнизонная, 20, 22.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Советская (р-н. Росляково), 15.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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