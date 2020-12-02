Плановые отключения в Мурманске на 2 декабря

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 декабря.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 декабря до 17.00 2 декабря - ул. Бабикова, 11;

с 9.00 2 декабря до 16.00 3 декабря - ул. Героев Рыбачьего, 29; ул. Бабикова, 3;

9.00 – 15.00 - ул. Кильдинская, 1; ул. Седова, 10, 12, 14, 16, 18, 20; ш. Верхнеростинское, 19, 21, 23, 25, 27.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 – просп. Героев-североморцев, 63/24, 65, 67, 71; ул. Хлобыстова, 26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.