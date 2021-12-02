Плановые отключения в Мурманске на 2 декабря
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 декабря.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 2 декабря до выполнения работ - пер. Арктический, 16; ул. Гагарина, 29, 31; ул. Ломоносова, 10 корп.2, 10 корп.3; ул. Нахимова, 15;
с 9.30 2 декабря до выполнения работ – просп. Героев-североморцев, 11 корп.2, 13, 15 корп.2;
с 16.00 2 декабря до выполнения работ - ул. Капитана Маклакова, 21.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 1 декабря до выполнения работ 3 декабря - ул. Капитана Копытова, 8; ул. Крупской, 25, 27;
с 9.00 1 декабря до 16.00 3 декабря - ул. Крупской, 23; ул. Олега Кошевого, 8;
с 10.00 2 декабря до выполнения работ - ул. Привокзальная, 2, 4.
От горячего и холодного водоснабжения:
с 10.00 2 декабря до выполнения работ - ул. Старостина, 93.
От холодного водоснабжения:
с 9.00 2 декабря до выполнения работ - ул. Халатина, 14;
9.00 – 23.00 - ул. Александрова, 20; ул. Свердлова, 25, 27, 29.
От электроснабжения:
9.30 – 17.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 32 корп.2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.