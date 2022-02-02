Плановые отключения в Мурманске на 2 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 января до 16.00 2 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 22, 26;

с 9.00 1 февраля до 16.00 2 февраля - ул. Капитана Копытова, 22, 25;

с 9.00 1 февраля до 17.00 3 февраля - ул. Шабалина, 45, 47.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Свердлова, 2 корп.5, 56, 58; просп. Кольский, 206; просп. Ленина, 18, 20.

От электроснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Нахимова, 5, 7, 7а;

11.00 – 14.00 – просп. Кольский, 72.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.