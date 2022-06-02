Плановые отключения в Мурманске на 2 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 июня.

Испытания тепловой сети:

с 1 июня до выполнения 3 июня – испытание теплосети котельной «РОСТА» (АО «МЭС») на гидравлические потери – 144 дома.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 1 июня до 16.00 3 июня - ул. Капитана Пономарева, 9 корп. 5, 11; ул. Ломоносова,1/13.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Старостина, 103;

9.00 – 14.00 - ул. Хлобыстова, 9;

13.00 – 17.00 - ул. Александра Невского, 89.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 12.00 - ул. Саши Ковалева, 10; ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29, 33.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Молодёжная (жилой район Росляково), 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.