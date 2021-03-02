Плановые отключения в Мурманске на 2 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 марта.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
9.00 – 16.00 - ул. Анатолия Бредова, 2, 7, 11.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 1 марта до 17.00 3 марта - ул. Капитана Копытова, 33, 37, 38, 39;
с 9.00 2 марта до 16.00 4 марта - ул. Капитана Копытова, 13, 14;
9.00 – 22.00 - ул. Мира, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 8, 10, 12; ул. Старостина, 59 орп. 1, 59 корп. 2, 61 корп. 1, 61 корп. 2, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99;
13.30 – 16.30 - ул. Подгорная, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43; ул. Фестивальная, 24, 30.
От холодного водоснабжения:
с 8.50 2 марта до выполнения работ - ул. Прибрежная, 6;
9.00 – 22.00 - ул. Старостина, 77, 79, 79а.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Бабикова, 8; ул. Книповича, 22, 25, 27; ул. Свердлова, 8 корп. 5, 12 корп. 1;
10.00 – 16.00 - ул. Аскольдовцев, 26 корп. 2.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.