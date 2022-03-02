Плановые отключения в Мурманске на 2 марта
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 марта.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 28 февраля до 16.00 2 марта – просп. Кольский, 176 корп.1;
с 9.00 1 марта до 17.00 3 марта – просп. Кольский, 224, 226, 228;
с 9.00 1 марта до выполнения работ 3 марта - ул. Крупской, 68.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Бабикова, 9, 10; ул. Книповича, 29; ул. Свердлова, 12 корп.1; просп. Героев-североморцев, 35, 37.
От электроснабжения:
11.00 — 13.00 - ул. Бабикова, 7.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.