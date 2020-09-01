Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 2 сентября.

Приостановлена подача теплоносителя:

В преддверии начала отопительного сезона для проведения работ на тепловой сети МТЭЦ будет приостановлена подача теплоносителя с 23.00 1 сентября ориентировочно до 6.00 2 сентября:

просп. Ленина, 66, 68, 70, 72; ул. Шмидта, 39/1, 41/9, 43, 45, 47; ул. Самойловой, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12,14; ул. Комсомольская, 10, 13, 15; ул. Егорова, 5.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 31 августа до 16.00 2 сентября – ул. Капитана Пономарева, 8, 11; ул. Ломоносова, 1/13;

с 9.00 2 сентября до 17.00 4 сентября - ул. Морская, 7, 11.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Инженерная, 2.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Чумбарова-Лучинского, 9; просп. Кольский, 38; ул. Новое Плато, 12;

10.00 – 16.00 – просп. Кольский, 41.

От электроснабжения:

11.00 – 14.00 - пр-д. Ледокольный, 27.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.