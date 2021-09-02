Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 14.30 1 сентября до выполнения работ 4 сентября – просп. Кольский, 42.

От горячего водоснабжения:

10.00 — 18.00 - ул. Старостина 93, 95.

От холодного и горячего водоснабжения:

10.00 — 18.00 - ул. Старостина 97, 99.

От холодного водоснабжения

9.00 — 12.00 - просп. Кольский, 140 корп. 1, 142, 144.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Новое Плато, 12; ул. Аскольдовцев, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.