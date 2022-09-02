Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 2 сентября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 13.00 1 сентября до выполнения работ 2 сентября - ул. Виктора Миронова, 13.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Аскольдовцев, 27, 29, 31.

От газоснабжения:

10.00 — 13.00 - ул. Аскольдовцев, 5, 11; ул. Чумбарова-Лучинского, 9, 11.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.