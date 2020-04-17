Мурманская область. Арктика (16+)17.04.20 17:45
Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 апреля.
От горячего водоснобжения:
9.00 – 16.00 - просп. Кольский, 72, 76, 78, 86; ул. Челюскинцев, 31, 35, 37.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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