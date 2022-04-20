Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 апреля.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 апреля до 15.00 20 апреля – просп. Кирова, 23;
с 9.00 19 апреля до 17.00 21 апреля - ул. Радищева, 19.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 44.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1; ул. Капитана Буркова, 37; просп. Ленина, 76; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.