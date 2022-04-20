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Мурманская область. Арктика (16+)20.04.22 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 20 апреля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 апреля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 18 апреля до 15.00 20 апреля – просп. Кирова, 23;

с 9.00 19 апреля до 17.00 21 апреля - ул. Радищева, 19.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 14.00 – просп. Героев-североморцев, 7 корп. 2.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Адмирала Лобова, 44.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Олега Кошевого, 4, 6 корп. 1; ул. Капитана Буркова, 37; просп. Ленина, 76; ул. Аскольдовцев, 23/35, 25.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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Александр
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Матвей
12.04.22 18:20
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Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
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