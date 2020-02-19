Плановые отключения в Мурманске на 20 февраля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 февраля.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 февраля до 16.00 20 февраля - ул. Капитана Копытова, 8, 16;

с 14.00 17 февраля до выполнения работ 20 февраля - ул. Полярный Круг, 2, 3;

с 9.00 18 февраля до 17.00 20 февраля - ул. Шабалина, 43;

с 9.00 20 февраля до 16.00 21 февраля - ул. Героев Рыбачьего, 33, 34, 36, 38.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Свердлова, 68, 70, 72, 74, 76, 78.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Бондарная, 28, 32, 34; ул. Гагарина, 4, 6; ул. Карла Маркса, 9, 14, 16; просп. Героев-североморцев, 68, 70, 72.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Октябрьская, 28, 32.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.