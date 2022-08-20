Плановые отключения в Мурманске на 20 и 22 августа

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 августа.

Гидравлические испытания котельной:

с 16 августа до выполнения 22 августа — гидравлические испытания котельной «Центральная» — 1079 домов.

От электроснабжения:

9.00 — 18.00 - ул. Туристов, 31;

20 августа

с 0.01 - 3.00 - ул. Адмирала Лобова, 11 корп. 4, 11 корп. 6, 15, 17.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.