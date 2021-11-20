Плановые отключения в Мурманске на 20 и 22 ноября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 и 22 ноября.

От горячего водоснабжения:

9.00 – 16.00 - ул. Крупской, 18, 20, 30; ул. Шабалина, 3, 5, 7, 9.

От горячего и холодного водоснабжения:

8.30 – 23.30 - ул. Капитана Буркова, 35.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Александрова, 12.

От газоснабжения:

20 ноября

10.00 – 15.00 - ул. Героев Рыбачьего, 4; ул. Зелёная, 82.

От электроснабжения:

9.00 – 13.00 – просп. Ленина, 83, 85, 87; ул. Октябрьская, 1/1, 3, 3а.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.