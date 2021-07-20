Плановые отключения в Мурманске на 20 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения 25 июля - плановый ремонт Дизельной котельной (п. Дровяное) (МУП «Мурманская управляющая компания») – 4 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт Восточной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 458 дома;

с 13 июля до выполнения 26 июля - плановый ремонт от котельной ТЦ «Росляково -1» (филиал АО «МЭС» «Североморская теплосеть») - 67 домов;

с 14 июля до выполнения 27 июля - плановый ремонт котельной мкр. Абрам-Мыс (АО «МЭС») – 16 домов.

От горячего водоснабжения:

9.00 — 17.00 – просп.Ленина, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31; ул. Гвардейская, 1/15, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9, 9а; ул. Генерала Журбы, 1, 10, 12, 4, 6, 6а; ул. Полярные Зори, 10, 13, 2, 4, 6, 8.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 20.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 23, 25, 29;

9.00 — 23.00 - ул. Бабикова, 3, 4, 5, 2; ул. Капитана Копытова, 36а.

От газоснабжения:

9.00 — 16.00 - ш. Североморское (Росляково), 10;

10.00 — 15.00 – просп. Ленина, 84, 86.

От электроснабжения

9.00 — 16.00 - пер. Дальний, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Генерала Фролова, 10, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15/55, 16, 22, 24, 24а, 26, 4/6, 8/80; ул. Павлова, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42/20, 45, 47, 49, 51; ул. Полухина, 12б, 14б, 14в; ул. Чехова, 12/37, 11, 3/39, 4, 6, 9.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.