Плановые отключения в Мурманске на 20 июля

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июля.

Плановый ремонт котельной:

с 12 июля до выполнения работ 25 июля – плановый ремонт котельной «Восточная» - 721 дом;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Абрам-Мыс» - 19 домов;

с 13 июля до выполнения работ 26 июля – плановый ремонт котельной «Росляково-1» - 41 дом.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 июля до 23.59 21 июля - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 13.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 40 корп. 2; просп. Героев-североморцев, 5 корп. 1;

9.00 – 16.00 - ул. Александрова, 36, 38;

9.00 – 20.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45;

с 20.00 20 июля до 2.00 21 июля - ул. Промышленная, 4 корп. 1, 10, 13, 15, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28.

От газоснабжения:

9.00 – 16.00 - ш. Североморское (жилой район Росляково), 10;

10.00 – 13.00 - ул. Новое Плато, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.