Плановые отключения в Мурманске на 20 июня

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 июня.

Опрессовка теплосети котельной:

с 14 июня до выполнения 20 июня – опрессовка теплосети котельной «Южная» (АО «МТЭЦ») – 845 домов;

18 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети котельной «Восточная» (АО «МТЭЦ») – 721 дом;

с 20 июня до выполнения 23 июня – опрессовка теплосети котельной «Северная» (АО «МЭС») после окончания отопительного сезона – 464 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Новое Плато» после окончания отопительного сезона – 34 дома;

с 21 июня до выполнения 27 июня – опрессовка теплосети ЦТП «Больничный городок» после окончания отопительного сезона – 145 домов.

Плановый ремонт котельной:

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Угольная» (МУП «МУК») – 3 дома;

с 15 июня до выполнения 28 июня – плановый ремонт котельной «Дизельная» (МУП «МУК») – 3 дома.

с 21 июня до выполнения 4 июля – плановый ремонт котельной «Росляково Южное» (АО «МЭС») – 8 домов.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 – 15.00 - ул. Саши Ковалева, 10.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 23.00 - ул. Аскольдовцев, 25 корп. 1, 25 корп. 2.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.