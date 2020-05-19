Плановые отключения в Мурманске на 20 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 9.00 19 мая до выполнения работ 21 мая - ул. Зелёная, 56 корп. 1, 56 корп. 2;
9.00 – 14.00 - ул. Баумана, 2; ул. Зои Космодемьянской, 14, 18; ул. Капитана Орликовой, 33; ул. Марата, 22; ул. Шабалина, 21;
9.00 – 16.00 – просп. Героев-североморцев, 49, 51, 53, 55.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 мая до 16.00 20 мая - Капитана Орликовой, 3, 4, 5, 6;
с 10.00 18 мая до 16.00 20 мая - ул. Зелёная (п. Росляково), 3;
с 10.00 19 мая до 16.00 21 мая - ул. Зои Космодемьянской, 34, 36.
От горячего и холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп. 1, 35 корп. 2.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 13, 14, 15, 28, 30, 32; ул. Декабристов, 10, 12; ул. Генералова, 3/20; ул. Книповича, 38, 40; ул. Халатина, 4; просп. Героев-североморцев, 78 корп. 4; ул. Адмирала Лобова, 50; ул. Сивко, 9.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.