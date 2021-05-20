Плановые отключения в Мурманске на 20 мая
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 мая.
От горячего водоснабжения и теплоснабжения:
с 10.30 18 мая до выполнения работ 20 мая – просп. Кольский, 114 корп. 1, 128;
10.00 – 17.00 - ул. Лесная, 12.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 17 мая до 13.00 21 мая - ул. Капитана Маклакова, 29, 30; ул. Самойловой, 1;
с 9.00 19 мая до 16.00 21 мая – просп. Кирова, 15, 17, 19/24, 25;
10.00 – 17.00 - ул. Капитана Буркова, 27.
От холодного водоснабжения:
9.00 – 17.00 - ул. Новое Плато, 6, 8; ул. Миронова, 8, 8а, 12.
От газоснабжения:
10.00 – 16.30 - ул. Капитана Копытова, 16, 19; ул. Советская, 21; ул. Халатина, 25; ул. Пищевиков, 8, 10/11; ул. Сафонова, 22/33, 24/26; ул. Нахимова, 19, 29.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.