Плановые отключения в Мурманске на 20 мая

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 мая.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

с 23.00 19 мая до 6.00 20 мая – просп. Кирова, 15, 17, 17а, 19/24; ул. Декабристов, 11, 11а, 13, 20, 22, 28; ул. Марата, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 23; ул. Советская, 23, 26.

От горячего водоснабжения:

с 10.25 18 мая до выполнения работ 23 мая – просп. Ленина, 26;

С 9.00 16 мая до выполнения работ 20 мая – просп. Ленина, 7;

с 9.00 19 мая до 14.00 20 мая – просп. Кольский, 88, 100; ул. Зои Космодемьянской, 30, 32.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 20.00 - ул. Заводская, 3а, 6, 7; просп. Ленина, 12.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Декабристов, 10, 12; ул. Анатолия Бредова, 17; ул. Капустина, 3; ул. Сафонова, 22/33, 24/26.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.