Мурманская область. Арктика (16+)20.11.20 08:30
Плановые отключения в Мурманске на 20 ноября
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 ноября.
От холодного и горячего водоснабжения:
9.00 – до выполнения - ул. Крупской, 4;
10.00 – до выполнения - ул. Шабалина, 23, 25, 27.
От газоснабжения:
9.30 – 16.30 - ул. Шабалина, 23; просп. Кирова, 23 ул. Миронова, 12; ул. Александрова, 34 корп. 2, 36, 38.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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