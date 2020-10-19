Плановые отключения в Мурманске на 20 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений 20 октября.

От горячего водоснабжения:

8.30 – 17.00 - ул. Героев Рыбачьего, 35 корп.2.

От горячего и холодного водоснабжения:

с 9.00 20 октября до выполнения работ - просп. Кирова, 31, 31а; ул. Зелёная, 47, 47а; ул. Каменная, 2 корп. 1, 2 корп. 2, 2 корп. 3, 3;

9.00 – 12.00 - ул. Капитана Орликовой, 44, 45, 53;

10.00 – 12.00 - ул. Старостина, 95, 97, 99.

От газоснабжения:

9.30 – 16.30 - ул. Полухина, 18, 20, 22; Театральный бульвар, 7; ул. Свердлова, 30, 30 корп. 2; ул. Николаева, 13;

10.00 – 16.00 - ул. Бабикова, 14.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.