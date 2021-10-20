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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 08:15

Плановые отключения в Мурманске на 20 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 20 октября до 17.00 22 октября – просп. Кольский, 24, 58; ул. Зои Космодемьянской, 26, 28.

От холодного водоснабжения:

9.00 – 17.00 - ул. Александрова, 2;

9.00 – 23.00 - ул. Беринга, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24.

От газоснабжения:

10.00 – 15.00 - ул. Полухина, 18, 20, 22; б-р. Театральный, 7; ул. Николаева, 15; ул. Свердлова, 30, 30 корп. 2;

10.00 – 16.00 - ул. Чумбарова-Лучинского, 10.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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