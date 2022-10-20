Плановые отключения в Мурманске на 20 октября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 октября.

От горячего водоснабжения и теплоснабжения:

9.00 — 15.00 - просп. Кольский, 102.

От горячего водоснабжения:

с 9.00 19 октября до 16.00 21 октября - пер. Якорный, 16; пр-д. Ледокольный, 29.

От горячего и холодного водоснабжения:

9.00 — 16.00 - ул. Саши Ковалева, 10, 14, 20; ул. Маяковского, 1, 3, 21.

От холодного водоснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Гарнизонная, 1, 20; ул. Прибрежная, 1, 23, 25.

От газоснабжения:

10.00 — 15.00 - ул. Полярный Круг, 1, 2, 3, 5; ул. Книповича, 15; ул. Дзержинского, 2/33.

От электроснабжения:

9.00 — 17.00 - ул. Свердлова, 56; ул. Чумбарова-Лучинского, 21.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.