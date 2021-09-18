Плановые отключения в Мурманске на 20 сентября

В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 сентября.

От горячего водоснабжения:

с 22.00 15 сентября до выполнения работ 20 сентября - ул. Свердлова, 2 корп. 5;

8.45 – 16:30 - ул. Подгорная, 54, 64, 72; ул. Пригородная, 17а, 43, 45; ул. Фестивальная, 9, 24, 30.

Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.