Мурманская область. Арктика (16+)20.01.22 08:15
Плановые отключения в Мурманске на 20 января
В целях обеспечения надёжной и качественной работы систем водо- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 20 января.
От горячего водоснабжения:
с 9.00 18 января до 17.00 20 января - ул. Шабалина, 37, 39, 41;
с 9.00 19 января до 16.00 21 января - ул. Героев Рыбачьего, 9, 30, 32.
От холодного водоснабжения:
9.00 — 23.00 - ул. Адмирала Лобова, 1, 3, 5.
От газоснабжения:
10.00 — 15.00 - ул. Баумана, 10, 14; ул. Трудовых Резервов, 6; ул. Володарского, 1, 2а.
Все отключения, не обозначенные в этом списке, являются незаконными. О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
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